Кабмин перенес начало действия постановления о создании страхового запаса газа

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства во вторник.

“Мы перенесли срок начала действия постановления по страховому запасу на 1 января”, - сказал он.

По словам министра, перспективы введения в действие данного постановления требуют дополнительного изучения.

“На протяжении этого периода посмотрим, промониторим. Попробуем проанализировать, будет ли это один месяц (страховой запас в объеме месячного потребления - УНИАН), либо эту величину нужно корректировать”, - подчеркнул Демчишин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял постановление, обязывающее поставщиков природного газа создать страховой запас в объеме месячного потребления.

При этом поставщики имеют право реализовывать природный газ только при наличии у них страхового запаса в месячном объеме потребления.

В случае использования поставщиком части страхового запаса он, как отмечается в правительственном постановлении, обязан при возникновении отрицательного дисбаланса восстановить в течение месяца использованные объемы страхового запаса.

Учет страхового запаса поставщика ведется оператором газохранилища.

Изначально норма начинала действовать для поставщиков, располагающих собственной добычей, с 1 января 2016 года. Для всех остальных – с момента вступления в силу постановления.