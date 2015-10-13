Кабмин перенес начало действия постановления о создании страхового запаса газа
Кабинет министров Украины перенес начало действия постановления о необходимости создания страхового запаса поставщиками газа на 1 января 2016 года.
Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства во вторник.
“Мы перенесли срок начала действия постановления по страховому запасу на 1 января”, - сказал он.
По словам министра, перспективы введения в действие данного постановления требуют дополнительного изучения.
“На протяжении этого периода посмотрим, промониторим. Попробуем проанализировать, будет ли это один месяц (страховой запас в объеме месячного потребления - УНИАН), либо эту величину нужно корректировать”, - подчеркнул Демчишин.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял постановление, обязывающее поставщиков природного газа создать страховой запас в объеме месячного потребления.
При этом поставщики имеют право реализовывать природный газ только при наличии у них страхового запаса в месячном объеме потребления.
В случае использования поставщиком части страхового запаса он, как отмечается в правительственном постановлении, обязан при возникновении отрицательного дисбаланса восстановить в течение месяца использованные объемы страхового запаса.
Учет страхового запаса поставщика ведется оператором газохранилища.
Изначально норма начинала действовать для поставщиков, располагающих собственной добычей, с 1 января 2016 года. Для всех остальных – с момента вступления в силу постановления.