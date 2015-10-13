Международное энергетическое агентство: в 2016 году избыток нефти сохранится

Об этом пишет в ежемесячном докладе Международное энергетическое агентство (МЭА), передают «Ведомости».

Хотя нефтедобыча в США стала снижаться и начинают сказываться последствия сокращения капиталовложений нефтяными компаниями, добыча в странах ОПЕК в целом растет, отмечает агентство, как и в некоторых не входящих в картель странах: так, Россия и Бразилия в августе добывали рекордные объемы. Предложение нефти в сентябре, по оценке МЭА, составило 96,6 млн баррелей в день.

Потребление же в этом году вырастет на 1,8 млн баррелей (в сентябре МЭА прогнозировало 1,7 млн, что было самым высоким показателем за последние пять лет) и составит 94,5 млн баррелей в день. Однако в следующем году темпы роста упадут до 1,2 млн баррелей в день, тогда как месяц назад МЭА ожидало 1,4 млн баррелей. Снизить оценку спроса на 2016 г. его заставили прогнозы МВФ, который снизил оценку роста мировой экономики с 3,3% до 3,1% в 2015 г. и с 3,8% до 3,6% – в 2016 г.

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Крупнейшие мировые потребители нефти, такие как США и Китай, увеличили закупки нефти в этом году, в частности в результате роста спроса на подешевевший бензин. Однако «эйфория, спровоцированная низкими ценами», спадает, отмечает МЭА. Кроме того, на ситуацию негативно влияет ухудшение экономической ситуации в нефтезависимых странах, таких как Канада, Бразилия, Россия, Венесуэла, Саудовская Аравия. «Более низкие цены на сырье при прочих равных в конечном итоге ведут к уменьшению госрасходов и потенциально подрывают потребительские расходы во многих из этих стран», – говорится в докладе.

Низкие цены ведут к тому, что в США отмечается самое резкое замедление роста нефтедобычи. «Дальнейшее сокращение буровой активности, наблюдающееся с начала сентября, как ожидается, ускорит падение объемов добычи трудноизвлекаемой нефти в США», – считают в МЭА. Сейчас США добывают на 300 000 баррелей в день больше, чем год назад, тогда как в начале 2015 г. превышение составляло 1,6 млн баррелей в день.

Однако в ОПЕК Ирак сейчас добывает нефть в рекордных объемах, из-за чего производство в странах картеля выросло в сентябре на 90 000 баррелей, до 31,7 млн баррелей в день. За период с начала года добыча составила в среднем 31,2 млн баррелей в день, что на 1 млн баррелей больше, чем за аналогичный период 2014 г.

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«Из-за продолжительного замедления роста спроса в следующем году и ожидаемого прихода (на рынок) дополнительных баррелей из Ирана в случае смягчения международных санкций избыток предложения, скорее всего, сохранится в течение 2016 г.», – делают вывод эксперты МЭА.

По их оценке, после смягчения санкций в начале следующего года Иран может быстро нарастить добычу до 3,6 млн баррелей с нынешних 2,9 млн баррелей в день.