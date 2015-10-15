Компания российского миллиардера приобрела нефтегазовые активы в Норвегии

Об этом сообщила в среду, 14 октября, компания DEA в Гамбурге, передает Deutsche Welle.

С нынешнего года DEA принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании LetterOne, созданная владельцами "Альфа-групп" во главе с российским миллиардером Михаилом Фридманом. Сделку должны одобрить антимонопольные органы Норвегии и Евросоюза.

В E.ON надеются, что сделка поможет концерну реализовать новую стратегию развития, заявил член правления Михаэль Зен. По его словам, концерн также изучает возможность продажи подразделения, которое занимается добычей нефти и газа в британской части Северного моря. В результате отказа от атомной энергетики в Германии E.ON столкнулся с серьезными проблемами. В будущем компания намерена сконцентрироваться на альтернативной энергетике, эксплуатации энергосетей и услугах в энергетической сфере.

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По данным DEA, благодаря сделке компания сможет увеличить в Норвегии ежедневную добычу углеводородов почти вдвое - до 75 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. DEA занимается геологоразведкой и добычей газа и нефти во многих странах мира, в том числе в Египте, Дании, Великобритании, Алжире и Туркменистане.

Примечательно, что лишь недавно стало известно о продаже компанией DEA своих газовых месторождений, которые также расположены в Северном море, но в акватории Великобритании. Причиной продажи компанией своих месторождений в этом случае было действие санкций ЕС против России, которые были введены через аннексию Крыма и политику Москвы в конфликте на Донбассе.

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Как сообщал УНИАН, по данным близких к переговорам источников, сумма сделки оценивается в $1,2 млрд. Отмечается, что E.ON владеет 28,1% в нефтегазоконденсатном месторождении Skarv в Норвежском море (оно находится под управлением BP). Его предполагаемая мощность - 165 000 баррелей нефти в сутки. В месторождении Njord, находящемся под управлением Statoil, E.ON владеет 30%, а в месторождении Hyme – 17,5% От продажи всех своих нефтегазовых активов в Норвегии, британской части Северного моря и в Алжире в рамках реструктуризации E.ON рассчитывает выручить $2 млрд.