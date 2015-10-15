Россия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕС
РФ считает происходящее "жесточайшей конкуренцией".
Россия считает "жесточайшей конкуренцией" выход Саудовской Аравии на европейский рынок, который традиционно считался основным потребителем российской нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает Reuters.
Нефть из Саудовской Аравии появилась в ЕС на фоне усиливающихся разногласий Москвы и Эр-Рияда по Сирии, где Россия наносит удары по поддерживаемым США и саудитами повстанцам. Президент РФ Владимир Путин на днях обсудил сирийское урегулирование с Мухаммадом ибн Салманом Аль-Саудом - сыном саудовского короля и ведущей фигурой в выработке политики в сфере безопасности в регионе.
Читайте такжеСаудовская Аравия начала поставлять нефть в Польшу, вытесняя РоссиюНовак подтвердил, что Россия 21 октября будет участвовать в совещании Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств-производителей сырья, не входящих в картель.
Восемь стран, не входящих в ОПЕК, получили приглашение на техническое совещание организации 21 октября в Вене. Это - Россия, Азербайджан, Казахстан, Бразилия, Колумбия, Мексика, Норвегия и Оман.
На техническом совещании Венесуэла предложит ОПЕК новую стратегию повышения цен, предусматривающую поэтапное снижение добычи для поддержания цены не ниже уровня $70 за баррель. Министр нефтяной промышленности Кувейта подтвердил, что ОПЕК обсудит эту стратегию.
Власти России, зависимой от сырьевых доходов, из-за двукратного падения цен на нефть и санкций всеми силами пытаются залатать образовавшуюся в бюджете брешь. Но российская нефть Urals теряет позиции на нефтяном рынке Европы из-за притока более дешёвых сортов с Ближнего Востока, и это давление непрерывно нарастает.