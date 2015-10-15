Нефть дешевеет из-за избытка предложения

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,18 до $49,33 за баррель, а фьючерсы на WTI подешевели на $0,19 до $46,45, пишет Рейтер.

Запасы нефти в США, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе выросли на 9,3 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 2,8 миллиона баррелей.

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"Наш базовый сценарий предусматривает цену Brent в $85 за баррель к 2020 году, что примерно на $20 выше текущих прогнозов на 2020 год. Ситуация на нефтяном рынке после 2016 года сильно зависит от трех переменных: ослабления влияния Китая на потребление нефти, возвращение на рынок иранской нефти и темп снижения добычи на зрелых месторождениях", - говорится в отчете банка Barclays.

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Импорт нефти в Китае в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 3,2 процента в год, прогнозирует фирма BMI Research, входящая в рейтинговое агентство Fitch. За девять месяцев 2015 года Китай повысил импорт нефти на 8,8 процента до 248,62 миллиона баррелей.