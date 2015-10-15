Беларусь намерена поставлять электроэнергию в Польшу и страны Балтии

Беларусь прорабатывает возможность экспорта электроэнергии в Польшу и страны Балтии, заявил министр энергетики страны Владимир Потупчик, передает БЕЛТА.

"Мы и сейчас осуществляем экспортные поставки электроэнергии в небольших объемах. В связи с модернизацией отрасли у нас открываются большие возможности. Наш продукт стал достаточно конкурентным не только на внутреннем рынке, но и на внешних. Поэтому ведется серьезная работа с партнерами за рубежом, в частности, мы готовы предлагать свою продукцию в Польшу и страны Балтии", - сказал министр.

Читайте такжеУкраина попросила Беларусь разрешить транзит газа из ЛитвыПо его словам, Минэнерго сейчас работает над решением технических проблем по организации экспорта электроэнергии. "Мы не можем предложить нашу электроэнергию ни России, ни Украине. Это связано в том числе и со стоимостью топлива на этих рынках. Стоимость газа для энергетиков Беларуси в три раза выше, чем в России. При этом себестоимость выпускаемой электроэнергии выше только на 8 процентных пунктов, это результат модернизации белорусской энергосистемы, в которую мы уже вложили около $8,5 млрд", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в Беларуси сделаны серьезные подвижки по сокращению импорта электроэнергии. По данным Минэнерго, в 2014 году по сравнению с 2012-м закупаемые извне объемы снизились почти вдвое. В 2012-м это было 7,9 млрд кВт/ч, 2013-м - 6,7 млрд кВт/ч, 2014-м - 3,8 млрд кВт/ч. В минувшем году Беларусь поставила зарубежным потребителям около 500 млн кВт/ч электроэнергии. В 2015 году планируется импортировать 2,8 млрд кВт/ч электроэнергии, в 2016-м - 2,5 млрд кВт/ч.

Сейчас Беларусь строит свою первую АЭС в 18 километрах от города Островец (Гродненская область). Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в эксплуатацию в 2018 году, второй — в 2020 году. Основной партнёр Республики Беларусь в проекте по строительству АЭС — российская компания «Атомстройэкспорт».

Украина в январе-августе 2015 года сократила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 2,5 раза - до 2,541 млрд кВт/ч с 6,419 млрд кВт/ч.