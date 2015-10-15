Аварийность распределительных газопроводов в Украине через 5 лет увеличится в 10 раз — эксперт

В 2014 году каждый сотый километр распределительных газопроводов в Украине был аварийным, к 2020-му таким будет каждый 10 км, заявил экс-технический директор компании RWE, а ныне независимый эксперт Станислав Казда, сообщает ZN.UA.

К такому выводу, по его словам, пришли инженеры и эксперты, изучив техническое состояние 17 региональных газораспределительных сетей (облгазов) в Украине.

"3,5-4 тыс. км необходимо заменять ежегодно. Это стоит минимум 2-2,5 млрд грн", - констатирует эксперт. И это только для предотвращения аварийности в газораспределительной системе Украины. Для нормальной плановой, хотя и срочной замены технически опасных участков "ежегодно требуется около 7 млрд грн", сказал Казда в ходе международной конференции "Газовый рынок Украины: последний европейский рубеж?" 14 октября в Киеве.

Техническое состояние газораспределительных пунктов (ГРП) не менее настораживающее. Эксперты допускают наличие только 4% требующих замены ГРП. В то время как в Украине этот показатель в три, а во многих случаях и в четыре раза превышает вышеуказанные допустимые отклонения.

По словам Казды, "если в 2014 году каждый 12-й газораспределительный пункт в Украине был в аварийном состоянии, то к 2020 году, при таком развитии ситуации, аварийным будет уже каждый шестой ГРП".

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В качестве примера финансирования замены газораспределительных сетей и ГРП эксперт привел Чехию: в пересчете на одного абонента на замену отработавших газосетей и ГРП в этой стране ежегодно используют (по назначению) 1 200 грн, в то время как в Украине – едва ли 25 грн в год.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров вернул в собственность крупнейшего энергетического госхолдинга Украины «Нафтогаз» распределительные сети областных газораспределяющих компаний, большая часть которых контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 30 сентября 2015 года.

Согласно документу, Кабмин внес изменение в свое же постановление от 20 августа 2012 года, которым облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление распределительные сети.

Справка УНИАН. Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.