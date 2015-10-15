Коболев: запасы газа в хранилищах к концу октября превысят 17 миллиардов

Глава государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует достижение свыше 17 млрд куб. м запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) к концу октября, что позволит комфортно пройти зимний период 2015-2016 гг.

Об этом он заявил на заседании антикризисного штаба при Кабинете министров в Киеве 15 октября.

"По нашим расчетам, к концу месяца запасы газа в ПХГ превысят 17 млрд куб. м, что будет больше, чем в прошлом году", - сказал Коболев.

"Это дает нам право на относительно комфортную перспективу прохождения этого осенне-зимнего сезона", - добавил он.

По словам главы "Нафтогаза", на сегодняшний день в ПХГ Украины накоплено около 16 млрд куб. м газа.

Коболев также отметил, чтопосле достижения с "Газпромом" договоренностей о цене на российский газ в 227,36 долл. за тыс. куб. м, Украина с 12 октября, после осуществления предоплаты, начала активную закачку этого вида топлива.

По его словам, импортом газа из ЕС с 1 октября занялись частные компании. На сегодняшний день "Нафтогаз" импортирует европейский газ через территорию Словакии, а частные компании – через Венгрию и Польшу.

Как сообщал УНИАН, Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 гг. с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям.

По данным "Укртрансгаза", утром 13 октября была получена заявка на импорт газа из Польши в объеме 0,3 млн куб. м. Одновременно с этим газ поступал из Словакии и Венгрии в объемах 16,1 и 0,8 млн куб. м.

С 13 октября Украина увеличила закупку российских углеводородов по сравнению с предыдущим днем в два раза - до 104,091 млн куб. м с 50,35 млн куб. м.