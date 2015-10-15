Яценюк: среднеевропейская цена газа $250, дешевле Украина не найдет

Среднеевропейская цена на газ составляет порядка 250 долларов за тысячу кубометров, и более дешевого газа Украине не найти, сказал в ходе селекторного совещания премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Вся страна слышит сказку, которую мы слышали в течение 20 лет. Газ – бесплатно! Нефтепродукты, я так понимаю, тоже бесплатно. Скоро уже продукты питания, я предлагаю, тоже пообещать бесплатно – чтобы уже наврать так, как не врали 20 лет. Но я хочу сказать, тот, кто найдет газ за "бесплатно", пусть покажет, где он продается, - сказал Яценюк. – В парламенте известные личности рассказывали про газ по 150 долларов от нашего северного соседа. Но если он будет по 250, как есть сегодня, пусть бы вернули разницу в 100 долларов. Я так понимаю, что деньги-то на счетах остались. И я прошу всю страну услышать следующее: хватит вранья. Украинский газ идет населению, и если бы газ населению не шел, то цена была бы не 3 600 гривень за 200 кубометров по социальной норме, а 7 200 гривень. И если бы не было этого украинского газа, то платежки за тепло были бы втрое выше нынешних. Поэтому дискуссия о цене простая. Зайдите на любой сайт и посмотрите, сколько стоит газ в Европе. Меньше цены 250 долларов сегодня нет".

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