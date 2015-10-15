Историческое соглашение: Польша поможет странам Балтии избавиться от российской газовой зависимости

В Европейском Союзе заключили соглашение о первом газовом сообщении между Польшей и Литвой, чем положен конец газовой изоляции стран всего балтийского региона.

Церемония подписания документа состоялась в четверг в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Документ был подписан в присутствии президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера, комиссара по вопросам в сфере климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете, премьер-министра Польши Эвы Копач, президента Литвы Дали Грибаускайте, премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы и премьер-министра Эстонии Таави Рийваса.

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