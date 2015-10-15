Яценюк о кредите ЕБРР на закупку газа: завтра поставим точку в этом вопросе

Кабинет министров Украины планирует 16 октября собраться на совещание по вопросам обеспечения закупки топлива, в первую очередь газа, и пригласить на это совещание представителей ключевых кредиторов страны – Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, сказал премьер-министр Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что одним из основных вопросов станет выполнение условий кредитования НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 300 млн долл. со стороны Европейского банка реконструкции и развития на закупку топлива у европейских поставщиков.

«Планируем завтра провести совещание, в том числе по поводу получения 300 млн долл. на закупку газа на западных границах, - сказал Яценюк. – Позиция Минэнергоугля поставила не просто под вопрос, а под риск получение 300 млн долл. для Украины. Завтра я планирую совещание – мы поставим в этом вопросе точку».

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности Украины высказало ряд замечаний к плану реформирования «Нафтогаза», который является одной из составных частей плана кредитования госхолдинга.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет директоров одного из основных кредиторов Украины Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение нашей стране кредита в объеме 300 млн долл. для закупки Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» природного газа на европейском рынке и закачки его в подземные хранилища, что позволит провести отопительный сезон 2015-2016 годов.

В ЕБРР подчеркнули, что наряду с закупкой топлива, кредит также позволит профинансировать ряд смежных проектов, которые будут способствовать усилению энергетической безопасности Украины за счет диверсификации поставщиков и маршрутов поставки природного газа.

Как подчеркнул управляющий директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам Риккардо Пулити, кредитные средства позволят реализовать идею создания независимого регулятора на топливном рынке, усовершенствовать тарифную методологию, внедрить кодекс газовых сетей.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 сентября 2015 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 11 миллиардов евро в рамках 346 проектов в стране.