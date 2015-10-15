Южноафриканский уголь должен прибыть в Украину в конце ноября

Поставки южноафриканского угля для нужд тепловых электростанций Украины, которые испытывают острый дефицит данного вида топлива из-за военных действий на Донбассе, ожидают в конце ноября 2015 года, сказал на пресс-конференции в Киеве главный диспетчер госкомпании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"К сожалению, пока нет поставок южноафриканского угля… эти поставки ожидаются на конец ноября", - сказал Зайченко.

Как отметил представитель "Укрэнерго", по плану Минэнергоугля на 1 ноября 2015 года на складах ТЭС должно быть накоплено 2,5 миллиона тонн угля (1,3 миллиона тонн газовой марки угля и 1,2 миллиона тонн антрацита).

"Будет отставание от плана примерно на 300 тысяч тонн", - добавил Зайченко.

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Как ранее сообщал УНИАН, госкомпания "Центрэнерго" законтрактовала на ноябрь-декабрь 2015 года два судна по 160 тысяч тонн южноафриканского угля.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, по одному судну уже проведена предоплата.

Ранее министр сообщал, что "Центрэнерго" ожидает к середине октября 160 тысяч тонн импортного угля для загрузки на свои производственные мощности.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и "зеленая" энергетика.