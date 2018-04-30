"Нафтогаз" списал убытки на государство

«Нафтогаз» в сентябре 2015 года, стремясь быть похожим в плане открытости на лучшие европейские компании, впервые опубликовал подробный отчет о своей деятельности с комментариями менеджмента, анализом рынка и прогнозами. Согласно документу, в 2014 году государственный энергетический гигант увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 5 раз - до 88,433 млрд грн.

Между тем, ситуация в компании может измениться к лучшему. Как известно, правительство весной прошлого года заключило кредитную сделку с МВФ на $17,5 млрд взамен на обязательство провести ряд глобальных реформ в экономике, в том числе в энергетической сфере. В первую очередь взялись за поэтапное повышение тарифов на газ для населения, планируя за два года прийти к обоснованным ценам на данный вид энергоресурса. Это, в свою очередь, должно ввести «Нафтогаз» в рыночную среду и в будущем сделать госхолдиг прибыльным.

Надежда на рынок

В Украине государственным регулированием в сфере энергетике занимается НКРЭКУ. Комиссия устанавливает тарифы на газ как для населения, так и для промышленности. Главное отличие между этими двумя потребителями - промышленность покупает газ по ценам, привязанным к стоимости импортного газа, население же разведено по категориям в зависимости от использования топлива. Потребители, использующие газ исключительно для приготовления пищи, платят рыночную цену, но их меньшинство. Большая же часть населения, по данным НКРЭКУ, использует газ для отопления. Для этой категории на зимний период установлена социальная норма потребления 200 кубов, которая отпускается с 50% скидкой. По крайней мере, такие объяснения мы слышим из уст представителей власти.

Значительный сегмент рынка занимает централизованное теплоснабжение. Для предприятий ТКЭ газ отпускается примерно на 60% дешевле рыночной стоимости.

«У нас есть убыток в так называемых регулируемых сегментах. Регулируемый сегмент - это там, где государство регулирует цены, где государство ставит цены таким образом, что это приводит к убытку компании. Все сегменты, которые не регулируемые, - у нас там прибыль», - пояснил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Украина в 2014 году потребила 42,6 млрд куб. м газа, большая часть из которого была продана населению на прямую и в виде тепла через теплокоммунэнерго. Этот объем потребления сократился по сравнению с 2013 годом на 8 млрд кубов. А в 2015 году госкомпания «Укртрансгаз» прогнозирует потребление газа всеми категориями до 34 млрд куб. м.

Согласно отчету «Нафтогаза», обеспечивающего 100% потребность населения в газе, в 2014 году убытки от продажи 22,1 млрд кубометров газа населению составили 18,7 млрд грн. При этом около 60% этого объема «Нафтогаз» покрыл на счет внутренней добычи, что принесло ему прибыль 1,8 млрд грн. Недостающие 40% компания импортировала, понеся убытки в 20,5 млрд грн.

Руководство «Нафтогаза» видит выход из многолетней ямы убыточности в новой модели рынка природного газа Украины, закон о которой вступил в силу с 1 октября 2015 года, но пока не заработал. Под новой моделью власть видит рынок, на котором потребители не делятся на категории, а газ продается в пределах исключительно рыночной цены. НКРЭКУ больше не устанавливает цены на энергоресурсы, а лишь выполняет функцию арбитра.

«Мы надеемся на то, что те изменения, которые идут на рынке (закон о рынке газа) позволят нам рассчитывать на то, что мы будем безубыточными», - подчеркнул Витренко.

Надеяться стоит. Но есть один нюанс: правительство взяло обязательство перед МВФ до мая 2017 года выровнять цены на газ для всех потребителей, но до сих пор не приняты десятки подзаконных актов, а также закон о НКРЭКУ.

Вынужденная реформа

Пока правительство вместе с парламентом занимаются воплощением закона о рынке газа в жизнь, западные партнеры, кредитующие Украину, требуют от Киева провести реформу корпоративного управления «Нафтогаза». За это обещают выделение необходимых средств, через Европейский банк реконструкции и развития, на закупку импортного газа.

Одним из первых шагов на этом этапе будет создание независимого совета директоров, который бы осуществлял контроль топ-менеджмента «Нафтогаза» и свел бы к минимуму влияние на него политических сил.

Пока остается правовая коллизия. Формально учредителем «Нафтогаза» является Кабмин, а акционером компании – профильное министерство. Права на осуществление управления НАК между ними разделены нечетко. Кабмин имеет исключительное право на внесение изменений в уставные документы «Нафтогаза», а также утверждать важные соглашения (например, о передачи активов).

«Если посмотреть на историю развития корпоративного управления в Украине, то та система согласования, которая была создана для «Нафтогаза», - это распределение теневых потоков», - признал глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, обязательство по реформированию корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины» содержится в коалиционном соглашении.

Возможно, о реформе компании никто бы и не вспомнил, если бы не отказ текущей осенью ЕБРР подписывать кредитное соглашение на 300 млн долл. для закупки Украиной европейского газа. По сути, ЕБРР говорит украинцам: утром реформы – вечером деньги.

«План реформирования закреплен в коалиционном соглашении. ЕБРР это увидел и сказал - вы собрались делать реформы, хорошо, делаете - получаете деньги», - сказал Коболев.

Кроме того, по словам главы «Нафтогаза», под угрозой срыва оказалось кредитное соглашение на 300 млн долл. с Европейским инвестиционным банком для модернизации ГТС Украины.

«Соглашение нам, действительно, очень нужно, нам нужны эти деньги», - отметил Коболев, добавив, что решение вопроса тормозится в Министерстве энергетики.

«По кредиту для «Укртрансгаза» у министерства был месяц, чтобы этот план согласовать. К сожалению, за месяц план согласован не был», - сетовал глава «Нафтогаза».

Так или иначе, но решение по кредиту ЕБРР будет принято, хочет того Министерство энергетики или нет, – на стороне «Нафтогаза» премьер-министр Арсений Яценюк. Сделку оформят через Кабинет министров.

Стоит отметить, что следующий этап реформирования «Нафтогаза» будет более сложной задачей для властей: разделение компании, согласно европейскому законодательству, на три составляющие. На базе «Нафтогаза» должны быть созданы независимые структуры: по добыче углеводородов, транспортировке и их реализации. Но широкой публике конечные сроки реализации этой задачи не известны.

Артем Белоусов (УНИАН)