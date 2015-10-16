Новая затея России: собралась построить газопровод в Пакистане за $2,5 миллиарда

Россия подписала межправсоглашение о строительстве газопровода в Пакистане мощностью 12,4 миллиарда кубометров в год и стоимостью $2,5 миллиарда, передает Reuters.

Газовая магистраль протяженностью 1.100 километров соединит терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) на юге Пакистана (порт Карачи) с севером страны (город Лахор).

Читайте такжеСирийские риски для "Газпрома": Россия может потерять газовый рынок ЕвропыОжидается, что будущий газопровод выйдет на полную проектную мощность ко второму кварталу 2020 года, а его строительством займется одна из "дочек" Ростеха - РТ-Глобальные ресурсы, которая будет владеть этой магистралью в течение 25 лет, получая плату за прокачку.

Заказчиком газопровода будет пакистанская госкомпания ISGSL, которая будет поставлять газ и оплачивать услуги по его транспортировке.

После 25 лет эксплуатации газопровод будет передан в собственность Пакистана.