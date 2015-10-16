Цена нефти Brent снова превысила $50 за баррель

На мировых торгах в пятницу, 16 октября, цены на нефть возобновили рост.

По данным Интерконтинентальной биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на североморскую смесь Brent поднялась на 1,1% - до $50,30 за баррель, ноябрьских фьючерсов на легкую нефть WTI повысилась на 1,55%, до $47,11.

Читайте такжеРоссия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕСПо данным Министерства энергетики США, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,56 млн баррелей, до 468,6 млн баррелей, что близко к рекордному показателю для данного времени года за последние 80 лет.

Рынок также отреагировал на заявления членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые ставят под сомнение не только ближайшие перспективы развития экономики, но и вероятность реализации условий для повышения ставок.