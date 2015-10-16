Кабмин дал Демчишину месяц на определение поставщика газа "последней надежды"

Кабинет министров обязал Министерство энергетики и угольной промышленности в месячный срок обеспечить проведение конкурса по определению поставщика природного газа «последней надежды», необходимость в котором закреплена во вступившем в силу с 1 октября законе «О рынке природного газа».

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 30 сентября 2015 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» 15 октября.

Читайте также"Нафтогаз" списал убытки на государство Согласно Закону «О рынке природного газа», поставщик «последней надежды» - это особая категория поставщика природного газа (гарантированный поставщик), за которым закреплено право поставлять природный газ в особых случаях (банкротство, отмена или приостановление лицензии другого поставщика).

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.

«Мы фактически строим полностью европейскую немонополизированную систему рынка природного газа, где поставщик сам определяет, кому продавать и где, покупатель сам определяет, у кого покупать», - заявил премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данный закон.