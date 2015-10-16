"Газпрому" грозит дробление: его судьбу решит в конце октября Путин

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин не исключает возможности обсуждения вопроса разделения "Газпрома" на транспортную и добывающую составляющиена президентской комиссии по ТЭК, передают РИА Новости.

"Есть ряд мер, которые направлены на реструктуризацию, их будем обсуждать в рамках соответствующей программы развития рынка в сфере газа. Возможность разработки такого документа предусмотрена "дорожной картой" по развитию конкуренции. Этот вопрос может стать предметом принятие подобного документа, предметом обсуждения на президентской комиссии по ТЭКу", — сказал Голомолзин.

Читайте такжеСтавка "Газпрома" на Азию может провалиться: Китай и Япония пересмотрели планыПри этом он отметил, что обсуждаться может и целый ряд других вопросов, направленных на развитие конкуренции на этом рынке. "Мы эти вопросы формулируем, в том числе в рамках обсуждения энергетической стратегии", — добавил замглавы ФАС.

"Газпром" является собственником Единой системы газоснабжения РФ, именно он удовлетворяет заявки независимых производителей на доступ к системе. Идея разделения газового концерна по видам деятельности — на добывающий сегмент и на транспортировку и хранение, обсуждается участниками рынка довольно давно.

В очередной раз эта тема была поднята "Роснефтью" в июле, когда нефтекомпания направила в Минэнерго свои предложения по концепции внутреннего рынка газа в РФ. В частности, "Роснефть" предложила с 2025 года выделить из "Газпрома" газотранспортные мощности и хранилища газа в отдельную компанию, либерализовать экспорт газа, сохранив элементы госрегулирования. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев согласился с тем, что транспортировка газа должна быть выделена в отдельное дочернее общество "Газпрома".

Заседание комиссии по ТЭК при участии Путина состоится 27 октября.