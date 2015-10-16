Евросоюз предоставит оборудование учебному центру при Запорожской АЭС

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, 20 октября в Энергодаре (Запорожская АЭС) посол ЕС в Украине Ян Томбинский передаст это оборудование будущему учебному центру.

Центр возобновит свою работу в 2016 году.

Учебный центр – это современная учебная база для сотрудников атомных станций, оснащенная симулятором полномасштабного водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР). Она обеспечит полный доступ обслуживающего персонала АЭС к широкому ассортименту технических средств симуляции. Также центр будет проводить тренинги для работников НАЭК «Энергоатом» с применением передового международного опыта.

Финансовую помощь стоимостью 14 млн евро Евросоюз предоставляет в рамках всемирной программы «Инструмент сотрудничества в сфере ядерной безопасности».

После Чернобыльской катастрофы ЕС ввел программу сотрудничества в области ядерной безопасности в рамках программы TACIS (Техническая поддержка стран СНГ). С 1991 по 2006 год ЕС выполнил проекты по ядерной безопасности на сумму 1,3 млрд евро. Из них в Украине было реализовано проектов на более чем 560 млн евро. С 2007 по 2013 год сотрудничество ЕС и Украины в сфере ядерной безопасности осуществлялось в рамках Инструмента сотрудничества в области ядерной безопасности (INSC). Общий бюджет INSC составил 524 млн евро. В июне 2014 года в Брюсселе была согласована стратегия реализации второй фазы INSC (2014-2020 годы) и запланировано выделить еще 225 млн евро на проекты по ядерной безопасности. Часть этих средств будет использована для финансирования дальнейших проектов в Украине.

Учебный центр в Запорожье был создан правительством Украины в конце 90-х годов. Его работа была приостановлена на семь лет. С подписанием соглашения с ЕС в 2007 году проект возобновился за счет ресурсов INSC.