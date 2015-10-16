Кабмин по требованию кредиторов утвердил реформу управления "Нафтогазом"

Кабинет министров Украины на своем заседании с участием представителей международных финансовых организаций принял план корпоративного управления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщил в ходе брифинга по окончании заседания глава НАК Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что принятие такого плана является стратегически важным шагом в реформировании НАК, поскольку в среднесрочной перспективе он позволит госхолдингу получить кредиты ЕБРР в объеме 300 млн долл. и Всемирного банка в объеме 500 млн долл. Кроме того, по словам Коболева, этот план позволит создать широкий Наблюдательный совет директоров НАК, в который могут войти в том числе и представители международных финансовых организаций.

«Сегодня состоялось очень важное событие, которое будет иметь очень положительные последствия для всей нефтегазовой отрасли страны. Сегодня был утвержден план реформирования корпоративного управления группы НАК «Нафтогаз Украины», - сказал Коболев. – Это решение было единогласно утверждено на заседании правительства, и оно будет иметь два важных последствия. В краткосрочной перспективе это позволит «Нафтогазу» получить 2 кредита - 300 млн долл от ЕБРР и 500 млн долл от Всемирного юанка, которые мы сможем использовать на закупку газа на всю зиму. А с точки зрения долгосрочных последствий – это внедрение нового качественного уровня управления «Нафтогазом» со стороны государства».

Читайте также"Нафтогаз" списал убытки на государство

Он пояснил, что одним из ключевых элементов такого управления станет формирование Наблюдательного совета директоров НАК. «Ключевым моментом такого решения является создание полноценного Наблюдательного совета директоров, который будет состоять как непосредственно из директоров компании, так и из представителей правительства, которые будут осуществлять контроль за всей деятельностью компании, - отметил Коболев. - И сегодня премьер-министр Арсений Яценюк прямо предложил представителям международных финансовых организаций подумать о делегировании своих представителей в Наблюдательный совет. Это даст дополнительный комфорт как украинский стороне, так и международному сообществу, которое выделяет деньги на потребности «Нафтогаза».

Кроме того, по словам Коболева, принятое решение – это один из шагов по реформе «Нафтогаза», которая началась еще в 2014 году и принципы которой были прописаны еще в Коалиционном соглашении, когда парламентарии согласились внедрить новые принципы корпоративного управления во всем госсекторе.

«Исполнителем плана (реформы корпоративного управления НАК - УНИАН) станет Министерство экономики. И этот план предполагает целый ряд нормативных актов, которые надо принять в ближайшее время. И потому мы рассчитываем начать работу уже со следующей недели», - сказал глава «Нафтогаза».

Он отметил, что принятый план реформы корпоративного управления НАК позволит снять все несогласованности между разными ведомствами, которые имеют отношение к «Нафтогазу». «Мы в течение 2015 года направляли три версии финансового плана работы компании, и ни одна из них до сих пор не принята. С точки зрения нормального корпоративного управления, такая ситуация недопустима. И вот цель плана реформы корпоративного управления и цель Наблюдательного совета НАК – утверждать те же финансовые решения и, самое главное, нести за них ответственность. Такая конструкция работает во всем мире, - подчеркнул Коболев. – Кроме того, Наблюдательный совет будет вести контроль и за другими сферами работы компании – за стоимостью закупки газа, контроль за рисками, контроль за другими процедурами. То есть создается эффективный механизм работы».

Как сообщал УНИАН, реформа НАК «Нафтогаз Украины» является одной из ключевых задач правительства страны, а также одним из требований ключевых кредиторов, называющих реформу энергосектора в целом одной из главных предпосылок для экономического роста в Украине. В «Нафтогазе» отмечают, что вслед за реформой корпоративного управления госхолдинг начнет реформу управления газотранспортной системой.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.