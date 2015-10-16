Коболев рассчитывает получить $300 миллионов от ЕБРР в начале ноября

Украина рассчитывает в ноябре получить 300 млн долл. кредита от одного из ключевых кредиторов страны – Европейского банка реконструкции и развития на закупку газа у европейских потребителей.

Об этом в ходе брифинга сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По его словам, Украина и ЕБРР планируют 23 октября подписать кредитное соглашение о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» кредита в объеме 300 млн долл. на закупку газа у европейских потребителей.

Как отметил Коболев, будут подписаны два документа – собственно кредитное соглашение и гарантийное соглашение, поскольку, как подчеркнул глава "Нафтогаза", обеспечением кредита является государственная гарантия. «Не какие-либо активы, а госгарантия», - сказал он.

Коболев также сообщил, что подписание документов состоится в Берлине.

«Надеемся в Берлине в следующую пятницу (23 октября - УНИАН) подписать», - отметил Коболев.

По его словам, кредит рассчитан на три года и является «револьверным» - предоставляющим право брать средства снова по мере их выплаты. «Кредит предоставляется на 3 года. Это револьверная линия – можем брать, возвращать и снова брать. Но в рамках 300 млн (долл. - УНИАН)», - сказал Коболев.

Решение о предоставлении кредита было принято на заседании Совета директоров ЕБРР 30 сентября текущего года. Как сообщил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Френсис Малиж, непосредственно кредитное соглашение будет подписано к концу октября.

Одним из условий предоставления средств стало принятие плана реформирования корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины», предполагающего среди прочего создание широкого Наблюдательного совета директоров, в который войдут представители правительства и международных организаций, выделяющих Украине кредиты.