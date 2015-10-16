В Минэнерго рассказали, сколько закупают угля с оккупированных территорий Донбасса

В рамках подготовки к отопительному сезону, правительство Украины ежедневно закупает около 40 тыс. тонн антрацитового угля с неподконтрольных украинской стороне территорий Донбасса на сумму более 40 млн грн, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.

«Пока работает логистика с неконтролируемой зоны. Антрацитовый уголь весь идет с неконтролируемой территории. Все шахты там, там есть уголь и пока его можно поставлять», - отметил он, добавив, что примерно такое же количество угля Украина поставляет с контролируемой территории Донбасса.

Замминистра сообщил, что средняя цена поставки угля с Донбасса составляет около 1,1 тыс. грн за тонну, при этом закупать уголь на внешних рынках для Украины сейчас нецелесообразно, так как цена на импортный уголь почти в два раза больше и составляет от 1,8 до 2 тыс. грн за тонну.

Светелик также напомнил, что к 1 ноября Украина планирует запасти на своих складах 3,2 млн тонн угля, которые необходимы для успешного прохождения отопительного сезона, а по состоянию на 16 октября запасы угля на складах составляют 2,5 млн тонн угля.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец сентября запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций составляли 1,8 млн тонн, в то время как для успешного прохождения отопительного сезона требуется 3,2 млн тонн, а газа – 15,517 млрд кубометров из необходимых 19 млрд кубометров.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина в сентябре-октябре планирует ускорить накопление запасов угля на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО.

14 сентября глава правительства Арсений Яценюк обвинил руководство Минэнергоугля в срыве выполнения плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону, в том числе в части организации поставок угля на теплоэлектростанции. При этом премьер-министр потребовал от Минэнергоугля выполнить все озвученные ранее правительством требования по закупке угля и загрузке топливом украинских теплоэлектростанций.

Он также напомнил, что правительство выделило необходимые средства на закупку топлива, однако они так и не были использованы по назначению.

В связи с этим ряд экспертов высказывают мнение, что успешное прохождение предстоящего отопительного сезона будет полностью зависеть от погодных условий, так как в случае холодной зимы Украине попросту может не хватить необходимого количества ресурсов.