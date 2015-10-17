Канцлер Германии не видит угрозы относительно транзита российского газа территорией Украины

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в специальном интервью накануне Украинско-немецкого инвестиционного форума, который состоится 23 октября в Берлине, отвечая на вопрос, усматривает ли она угрозу для Германии в транзите российского газа территорией Украины.

«Нет, сейчас я не вижу такой угрозы. Мы очень рады, что зимний пакет почти согласован в части обеспечения Украины природным газом. Германия имеет и другие источники газоснабжения. Хотя в целом Россия раньше всегда доказывала, что является надежным поставщиком природного газа. Частично и мы стараемся диверсифицировать собственную зависимость – за счет южных газопроводов, которые содержат среди прочего азербайджанский газ. Впрочем вообще у нас есть доверие к России в части поставок российского газа», - отметила она.

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Меркель также подчеркнула, что, хотя Украина – четвертая в мире по объемам импорта газа, в настоящее время является сильно зависимой от поставок российских энергоносителей.

«Россия много раз использовала эту зависимость в качестве инструмента политического давления», - подчеркнула канцлер Германии.