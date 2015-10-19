Саудовская Аравия накопила рекордные за 13 лет запасы нефти

Коммерческие запасы нефти Саудовской Аравии в августе 2015 г. достигли уровня 326,6 млн баррелей, установив рекорд за последние 13 лет, передает Bloomberg.

Согласно данным Совместной инициативы по нефтяной статистике (Joint Organisations Data Initiative, JODI), в июле уровень запасов составил 320,2 млн баррелей, а экспорт снизился с 7,28 млн баррелей в день в июле до 7 млн баррелей в день в августе.

Читайте такжеРоссия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕС«Падение экспорта нефти Саудовской Аравии отражает реалии современного рынка. Это сокращение - нормальное, поскольку рынок становится все более конкурентным, а многие страны - члены ОПЕК продают нефть со скидкой и по ценам ниже, чем предлагает Эр-Рияд», - заявил независимый британский аналитик Мохаммед Рамади.

Саудовская Аравия в июне установила абсолютный рекорд по добыче нефти - 10,56 млн баррелей в день. Затем производство стало снижаться – в сентябре до 10,23 млн баррелей в день. Рамади уверен, что снижать добычу менее чем до 10,2 млн баррелей в день Эр-Рияд не станет, поскольку увеличение запасов – это стратегия королевства.