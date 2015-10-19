Статистика из Китая обвалила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 19 октября, цены на нефть снижаются на фоне статданных из Китая, которые свидетельствуют о замедлении роста одного из крупнейших потребителей нефти, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подешевели на $0,27, до $50,19 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,36, до $46,90.

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"При слабом уровне промышленного производства в Китае возможно снижение производственного PMI, что повлечет падение цен на нефть на этой неделе", - говорится в отчете брокерской фирмы Phillip Futures.