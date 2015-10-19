Нефть марки Brent приблизилась к $50 за баррель
Цена нефти Brent составила 50,26 долларов за баррель
Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 19 октября, торгуется на отметке около 50 долларов за баррель, сообщает РБК.
Так, по состоянию на 7:49 цена нефти Brent составила 50,26 долларов за баррель, что на 0,40% ниже предыдущего показателя.
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Как сообщал УНИАН, 9 октября на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 31 августа 2015 года поднялась выше $54 за баррель.
Напомним, ОПЕК видит улучшение на мировом рынке нефтиза счет роста спроса и снижения поставок из стран, не входящих в картель. Генеральный секретарь картеля Абдулла аль-Бадри призвал страны, не входящие в ОПЕК, совместно заняться проблемой избытка нефти на рынке, после чего котировки подскочили более чем на 2 процента.