Нефть марки Brent приблизилась к $50 за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 19 октября, торгуется на отметке около 50 долларов за баррель, сообщает РБК.

Так, по состоянию на 7:49 цена нефти Brent составила 50,26 долларов за баррель, что на 0,40% ниже предыдущего показателя.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с 31 августа 2015 года поднялась выше $54 за баррель.

Напомним, ОПЕК видит улучшение на мировом рынке нефтиза счет роста спроса и снижения поставок из стран, не входящих в картель. Генеральный секретарь картеля Абдулла аль-Бадри призвал страны, не входящие в ОПЕК, совместно заняться проблемой избытка нефти на рынке, после чего котировки подскочили более чем на 2 процента.