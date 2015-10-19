Кабмин поручил "Нафтогазу" обеспечить бесперебойные поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить бесперебойную поставку газа теплогенерирующим и теплопоставляющим предприятиям на период отопительного сезона 2015-2016 годов, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины – обеспечить оплату газа предприятиями ТКЭ.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1064, опубликованном на веб-портале Кабмина.

Этим же распоряжением Минрегиону совместно с Минэнергоугля поручено проработать вопрос рассрочки выплаты сформировавшейся задолженности за потребленный газ.

"С целью обеспечения своевременного начала и стабильного прохождения отопительного сезона 2015/16 года, публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и поставщикам природного газа обеспечить бесперебойное снабжение природным газом теплогенерирующих и теплоснабжающих организациям для начала и прохождения отопительного сезона, - говорится в документе. - Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности представить на рассмотрение Кабинета министров Украины проект акта по урегулированию отношений, связанных с выполнением теплогенерирующими и теплоснабжающими организациями своих денежных обязательств за поставленный (потребленный) природный газ, в том числе в части определения порядка и условий рассрочки выполнения таких обязательств".

Также Кабмин поручил местным органам власти обеспечить готовность коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, организовать круглосуточное дежурство диспетчерских служб и аварийных бригад на случай аварийных ситуаций и подготовить бюджетные организации к своевременной оплате потребленного тепла и топлива.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал местные органы власти обеспечить необходимый уровень качества предоставления коммунальных услуг, особенно теплоснабжения.

Ранее Кабинет министров Украины обязал центральные и местные органы власти принять все необходимые решения и реализовать все необходимые меры для своевременного начала отопительного сезона, чтобы тепло было у всех потребителей. Как подчеркивал Яценюк, полгода подготовки к зиме должно отобразиться в теплых батареях и качестве коммунальных услуг.

Также он заявлял, что правительство исходит из пессимистических прогнозов погоды на осенне-зимний период 2015-2016 годов – вплоть до похолодания до "минус" 20 градусов Цельсия. В то же время, Кабмин назвал достаточными те финансовые ресурсы, которые уже собраны и зарезервированы на закупку угля и газа. В частности, Украина имеет порядка 1,3 миллиарда долларов на закупку необходимых объемов угля и газа, в том числе для закачки в подземные хранилища. Объем закачки газа, по расчетам правительства, должен составить не менее 17-19 миллиардов кубометров.