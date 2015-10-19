Украина и Польша объединят свои ГТС

Оператор газотранспортной системы Украины государственная компания "Укртрансгаз" и польская компания Gaz-System, осуществляющая поставки газа в Украину, согласовали технико-экономическое обоснование проекта интеграции газотранспортных систем двух стран, что позволит увеличить объемы поставки газа в Украину через Польшу.

Как сообщили в отделе связей с общественностью и прессой "Укртрансгаза", речь идет о строительстве так называемого газового интерконнектора. Он включает строительство магистрального газопровода Германовичи – польско-украинская граница общей протяженностью 1,5 километра по территории Польши и Бильче-Волыця – украинско-польская граница общей протяженностью 110 километров по территории Украины.

"Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода Германовичи - Страхоцина, Страхоцина - Погорская Воля, Погорская Воля - Творзен и Творов – Творзен, - сообщили в "Укртрансгазе". – Стороны ожидают, что проект будет завершен к 2020 году".

Как подчеркнули в "Укртрансгазе", объединение украинской и польской ГТС позволит не только увеличить объемы прокачки газа, но также обеспечит хранение европейского газа в украинских подземных хранилищах.

Как ожидается, обе ГТС также будут модернизированы для того, чтобы увеличить пропускную способность в направлении Украины до 21,9 миллиона кубометров в день, что составляет порядка 8 млрд кубометров в год, и от Украины к Польше - до 19,2 миллиона кубометров в день, что составляет порядка 7 миллиардов кубометров в год.

На данный момент пропускная способность существующих газовых мощностей, по информации "Укртрансгаза", не превышает 1,5 миллиарда кубометров топлива в год.

"Увеличение пропускной способности сформирует транспортный коридор, способствующий интеграции рынков газа Польши, Украины, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы и повышению взаимодействия между членами ЕС и странами - участницами Энергетического сообщества", - отметили в "Укртрансгазе".

Кроме того, объединенные ГТС станут составной частью еще одного газового коридора, связывающего LNG-терминал в Свиноустье со странами Центральной и Западной Европы.

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Как сообщал УНИАН, Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям – из Польши, Словакии, Венгрии и России.

По словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина к началу отопительного сезона 2015-2016 годов и для гарантии бесперебойного транзита российского газа в ЕС должна увеличить объемы газа в своих подземных хранилищах до 19 миллиардов кубометров.

По состоянию на 16 октября в ПХГ Украины было накоплено около 17 миллиардов кубометров газа.