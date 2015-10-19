Иран: ОПЕК не собирается сокращать добычу нефти

Иран ожидает, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не станет менять существующую политику в отношении добычи нефти, отметил министр нефти Ирана Бижан Зангане, сообщает Прайм.

На конференции по нефти в Тегеране министр отметил, что он не ожидает изменения существующей политики в отношении добычи нефти картеля на заседании ОПЕК 4 декабря в Вене.

"Сейчас неподходящая атмосфера для изменения (политики в отношении добычи)", - добавил Зангане.

Ранее звучали предположения, что ОПЕК может повысить существующий целевой уровень добычи нефти 30 миллионов баррелей в день лишь для того, чтобы отразить возвращение нефти из Индонезии в корзину картеля. Для других членов ОПЕК изменений производиться не будет.

Между тем, Саудовская Аравия поддержала сохранение текущего целевого уровня добычи, продолжая добывать высокие объемы нефти для сохранения своей доли на рынке несмотря на низкие цены.

Зангане также заявил, что Иран увеличит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день после того, как условия сделки по ядерной программе исламской республики будут выполнены. Это произойдет примерно через два месяца, полагает министр.

"Мы не будем спрашивать разрешения ОПЕК на увеличение добычи нефти", - отметил он.

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Иран может присоединиться к сокращению производства нефти ОПЕК лишь при условии достижения оптимального уровня добычи картеля.