"Энергоатом" оспаривает решение суда о взыскании с компании 4,2 миллиарда

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, подала апелляционную жалобу на судебное решение о взыскании с компании Центральным офисом по обслуживанию крупных плательщиков Государственной фискальной службы 4,2 миллиарда гривень, говорится в сообщении компании.

Решение в пользу ГФС, как отметили в "Энергоатоме", в сентябре принял Окружной административный суд Киева вопреки нормам действующего законодательства.

"Фискальный орган требует оплатить за 2014 год часть чистой прибыли (4,2 миллиарда гривень) "Энергоатома" за тот период, в котором компания получила убыток – 6,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении компании.

Как пояснили в "Энергоатоме", данная сумма была начислена согласно постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2014 года №710, которое, по мнению компании, не отвечает Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" в части введения нового порядка исчисления чистой прибыли только для отдельной группы хозяйствующих субъектов.

"Более того, указанное постановление противоречит гарантийным соглашениям правительства Украины по кредитным договорам "Энергоатома" с ЕБРР и Евратомом на общую сумму 600 миллионов евро и 58 статье Конституции Украины", - подчеркивают в "Энергоатоме".

В компании напомнили, что после вступления в силу постановления №710 "Энергоатом" обратился в Окружной административный суд г. Киева с иском о признании его незаконным и недействительным. Производство по этому иску продолжается.

"Представители "Энергоатома" сообщили в рамках судебных заседаний по обжалованию постановления, что дополнительная фискальная нагрузка в 4,2 миллиарда гривень приведет к началу процедуры банкротства компании, что в свою очередь создаст дефицит средств на поддержание эксплуатации и обеспечение безопасности АЭС. В итоге, под угрозу будет поставлено прохождение атомной энергетикой, производящей сейчас более 60% электроэнергии в стране, текущего осенне-зимнего сезона на необходимом для национальной экономики уровне", - говорится в сообщении компании.

"Компания надеется, что откровенно ангажированное решение Окружного админсуда Киева по иску ГФС будет отменено Киевским апелляционным административным судом как противоречащее действующему законодательству и ставящее под угрозу энергетическую безопасность Украины", – подытожили в "Энергоатоме".

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Справка УНИАН. Центральный офис по обслуживанию крупных плательщиков Межрегионального главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) подал иск в Окружной админсуд Киева о принудительном взыскании с "Энергоатома" 4,2 миллиарда гривень, не имея, по мнению компании, никаких законных механизмов принудительного взыскания с предприятия указанной суммы. В процессе рассмотрения дела "Энергоатом" заявил ходатайство о прекращении производства по нему до окончательного рассмотрения дела по обжалованию постановления КМУ №710. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, вместо этого удовлетворив иск ГФС.