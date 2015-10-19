Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 16,2 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 10 по 17 октября увеличились на 2,4%, или на 393 миллиона кубометров, до 16,191 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

Согласно данным госкомпании, среднесуточные объемы закачки газа в ПХГ на прошлой неделе увеличились по сравнению с предыдущей неделей до 85 миллионов кубометров с 7 миллионов кубометров.

Читайте такжеКоболев: запасы газа в хранилищах к концу октября превысят 17 миллиардов

Как сообщал УНИАН, глава государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует достижение свыше 17 миллиардов кубометров запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) к концу октября, что позволит комфортно пройти зимний период 2015-2016 годов.

Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям.