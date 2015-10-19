Украина готовится внедрить американское ядерное топливо Westinghouse на Запорожской АЭС

Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит Харьковскому физико-техническому институту 16,85 миллиона гривень за услуги по научно-техническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома" на сайте "Государственные закупки".

Согласно сообщению, Харьковский институт на протяжении 2016-2020 годы будет осуществлять научное сопровождение внедрения американского топлива.

Кроме этого, "Энергоатом" заказал у компании Westinghouse для Запорожской АЭС один имитатор топливной сборки ТВС-WR и три гладкостенных имитатора общей стоимостью почти 400 тысяч евро.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.

В марте текущего года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

В 2016 году Запорожская атомная электростанция планирует загрузить первую партию топлива Westinghouse на 5-й энергоблок.

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Справка УНИАН. Сотрудничество государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. "Энергоатом" развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.