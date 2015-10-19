Moody's резко ухудшило прогноз по ценам на нефть

Прогноз по WTI понижен до 48 с 52 долларов на фоне ожиданий более медленных темпов повышения ценовой конъюнктуры в 2016-2017 годах, чем прогнозировалось ранее.

В 2017 году, по прогнозам аналитиков агентства, стоимость обоих сортов нефти может вырасти на 7 долларов за баррель, что на 5 долларов меньше, чем Moody's ожидало ранее, пишет Прайм.

"Мы считаем, что цены на нефть останутся ниже в течение длительного периода, так как большие объемы запасов и переизбыток сырья приводят к более медленным темпам роста цен. Несмотря на то, что объем поставок на рынок должен начать падать по мере снижения капитальных расходов, увеличение иранского экспорта может оказать дополнительное давление на цены на нефть в 2016 году", - сказал управляющий директор по корпоративным финансам Moody's Стив Вуд.

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В то же время среднесрочные прогнозы Moody's по нефтяным котировкам Brent остаются неизменными. По мнению экспертов агентства, баланс спроса и предложения в конечном итоге будет достигнут на уровне около 75 долларов за баррель. Эта будет та цена, которая поддержала бы разработку самых дорогих запасов нефти в условиях сниженных расходов на добычу. Как считают аналитики Moody's, такой уровень цен будет достигнут в конце десятилетия.

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Наряду с прогнозами по нефтяным ценам, рейтинговое агентство также ухудшило свои ожидания по стоимости природного газа на Henry Hub до 2,75 доллара за миллион британских термических единиц (БТЕ) в 2016 году, 3 долларов за БТЕ в 2017 году и 3,25 доллара за БТЕ в 2018 году. Это на 0,25 доллара за БТЕ ниже, чем агентство ожидало ранее.