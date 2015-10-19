Цены на нефть падают из-за прогнозов Moody's

Котировки нефти эталонных марок в понедельник снижаются, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Цены декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером опустилась на $1,45 (2,88%) до $49,01 за баррель.

Котировки фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упали на $1,12 (2,35%) до $46,60 за баррель.

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На торги оказали влияние данные международного рейтингового агентства Moody's, которое ухудшило оценку стоимости нефти на ближайшие два года, ожидая, что цены будут расти более медленными темпами.

Теперь аналитики ожидают, что Brent в следующем году в среднем будет стоить $53 за баррель против прогнозировавшихся прежде $57 за баррель, а марка WTI - $48 за баррель против $52 за баррель.

В 2017 г. оба сорта нефти подорожают на $7 за баррель, прогнозирует Moody's. Ранее ожидался подъем на $12 за баррель.