"Нафтогаз" выплатил "Укргазвыдобуванню" 8,1 миллиарда гривень за потребленный газ

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК, из общей суммы выплат 2,2 млрд грн составили выплаты по сформированной задолженности, а 5,9 млрд грн - выплаты за топливо, приобретенное в течение 2015 года.

«Таким образом, «Нафтогаз» оплатил весь газ «Укргазвыдобування», поставленный населению по состоянию на 1 октября 2015 года, и частично объемы газа, закачанные в подземные хранилища газа (ПХГ) для реализации населению в отопительный период 2015-2016 годов», - сообщили в «Нафтогазе».

Кроме того, в компании сообщили, что рентные платежи также выплачены в полном объеме.

«Нафтогаз» будет оплачивать остальной газ, приобретенный у «Укргазвыдобування» и накопленный в подземных хранилищах, по мере поступления средств от реализации этого газа конечным потребителям. Ожидается также, что «Нафтогаз» и «Укргазвыдобування» полностью выплатят начисленную ренту до конца текущего года, а с января 2016 года начнут выплачивать ренту авансом», - подчеркнули в НАК.

В компании напомнили, что в госбюджете на 2015 год предусмотрено предоставление госгарантий для привлечения кредитов на закупку газа. При этом объемы топлива, необходимые для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов, по расчетам «Нафтогаза», составляют порядка 19 млрд кубометров.

Кроме того, в «Нафтогазе» сообщили, что рассчитывают довести объемы собственной добычи топлива мощностями «Укргазвыдобування» до 13,4 млрд кубометров в период с апреля 2015 года по апрель 2016 года. Из них объемы товарного газа, который может быть продан населению, составит 12,8 млрд кубометров.

Ранее Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» обеспечить бесперебойную поставку газа теплогенерирующим и теплопоставляющим предприятиям на период отопительного сезона 2015-2016 годов, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности Украины – обеспечить оплату газа предприятиями ТКЭ. Также Минрегиону совместно с Минэнергоугля поручено проработать вопрос рассрочки выплаты сформировавшейся задолженности за потребленный газ.

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Как сообщал УНИАН, правительство исходит из пессимистических прогнозов погоды на осенне-зимний период 2015-2016 годов – вплоть до похолодания до «минус» 20 градусов Цельсия. В то же время, Кабмин назвал достаточными те финансовые ресурсы, которые уже собраны и зарезервированы на закупку угля и газа. В частности, Украина имеет порядка 1,3 млрд долл. на закупку необходимых объемов угля и газа, в том числе для закачки в подземные хранилища.

«Нафтогаз Украины» по результатам 1-го квартала текущего года сократил чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2014 года на 20% - до 21,9 млрд грн. Основными факторами, обусловившими такой финансовый результат, стали курсовые колебания, потери в зоне АТО и долги населения. Согласно отчету НАК, компания получила 18,7 млрд грн чистого убытка от курсовой разницы, 1,4 млрд грн – в результате потерь, связанных с несанкционированным отбором газа в зоне АТО, а также 10,5 млрд грн – от реализации природного газа населению.

По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, общий убыток государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2015 года составит порядка 6 млрд грн.