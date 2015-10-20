Российский газопровод "Сила Сибири" столкнулся с новыми проблемами

Ключевой экспортный проект "Газпрома" - строящийся газопровод "Сила Сибири" в Китай - столкнулся с логистическими проблемами, пишет газета "КоммерсантЪ".

По ее данным, "Газпром" предложил государству провести дноуглубление на реке Зея в Амурской области, иначе монополии и ее подрядчикам придется нести дополнительные расходы на доставку труб и оборудования.

"Газпром" предлагает провести дноуглубительные работы на реке Зее в Амурской области, так как существующий фарватер ограничивает осадку судов и объемы перевозки грузов, рассказали источники "Ъ", знакомые с итогами совещания в Минтрансе РФ в рамках плана мероприятий по господдержке строительства газопровода "Сила Сибири". Перевозка грузов по Зее нужна не только для строительства газопровода, но и для доставки оборудования для Амурского ГПЗ, который будет построен неподалеку от города Свободного.

Сейчас фарватер позволяет использовать для перевозки только баржи с осадкой 1,1-1,3 м, но барж такого типа здесь недостаточно, а дноуглубление позволит привлечь и суда осадкой до 1,7 м. По словам собеседников "Ъ", грузоподъемность этих видов барж зависит от типа судна, но может различаться в 1,5-2 раза.

Читайте такжеСтавка "Газпрома" на Азию может провалиться: Китай и Япония пересмотрели планы

Но, как рассказывают источники "Ъ", Росморречфлот отнесся к инициативе "Газпрома" скептически, отметив, что стоимость работ по дноуглублению на Зее — 250 млн руб. в год, а этих денег в федеральном бюджете нет, как нет и соответствующего оборудования в регионе. На данный момент ввод "Силы Сибири" намечен на 2019 год, Амурского ГПЗ — не ранее 2022 года, то есть общие затраты на дноуглубление за период могут достичь 1,7 млрд руб. Вместо этого Росморречфлот предложил "Газпрому" подумать о привлечении речных барж с осадкой до 1,3 м под иностранным флагом. В российской монополии ситуацию не комментируют.