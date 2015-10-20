"Нафтогаз" предложил компаниям свободные мощности для импорта газа из ЕС

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в рамках обеспечения стабильности поставок газа в Украину из Европы и усиления конкуренции на внутреннем газовом рынке предложила заинтересованным компаниям использовать свободные газотранспортные мощности в пункте Будинце на украинско-словацкой границе.

Как сообщили в Управлении связей с общественностью НАК, компания готова предложить поставщикам гибкий механизм сотрудничества в зависимости от объемов и сроков поставки газа.

«Заинтересованным компаниям предлагается подготовить запрос в виде официального письма в адрес председателя правления «Нафтогаза» с подписями ответственных лиц, печатью и контактными данными. В запросе следует указать ожидаемый объем и срок использования газотранспортных мощностей, а также шипер-код поставщика в системе оператора газотранспортной системы Словакии Eustream, a.s., - разъяснили в «Нафтогазе». - При наличии соответствующих свободных мощностей в указанный период «Нафтогаз» направит контрагенту перечень документов, необходимых для проведения процедуры проверки контрагента, и проект соглашения о конфиденциальности. После выполнения этих процедур «Нафтогаз» предоставит контрагенту соответствующее коммерческое предложение».

При этом в компании отметили, что «Нафтогаз» оставляет за собой право принять или отклонить любой запрос на использование газотранспортных мощностей до момента заключения сделки, а также отменить процесс принятия запросов на использование мощностей в любое время без каких-либо обязательств перед заявителями.

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Как сообщал УНИАН, Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 гг. с 13 октября начала импорт природного газа по всем действующим направлениям, включая российский и словацкий, как наиболее значительный из существующих европейских маршрутов. Летом текущего года Украина увеличила объемы импорта газа из Словакии на треть.