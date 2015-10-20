"Нафтогаз" призвал коммунальные службы экономить газ

Как сообщили в Управлении связей с общественностью госхолдинга, в связи с началом отопительного сезона потребление газа в Украине выросло почти в 2,5 раза – с 5,9 млн кубометров в сутки до 18,9 млн кубометров.

«Однако из-за повышения температуры воздуха во многих регионах необходимости в потреблении таких объемов газа нет. Мы получаем жалобы от граждан, что температура в квартире слишком высокая и приходится открывать окна, – цитирует «Нафтогаз» главу правления компании Андрея Коболева. - Это означает, что гражданам придется оплачивать объемы газа, которые им фактически не были нужны. Кроме того, мы без необходимости тратим драгоценный газ, который понадобится Украине в холодные зимние дни».

При этом в «Нафтогазе» обратили внимание, что сейчас некоторые теплогенерирующие компании используют газа больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда температурные режимы были аналогичны нынешним.

В частности, перерасход топлива зафиксирован, по информации «Нафтогаза» на предприятии «Винницамиськтеплоэнерго», «Львивтеплоэнерго», на предприятиях ТКЭ в Ивано-Франковской области, где использование газа возросло в 62 раза.

«Мы призываем местные органы власти, в частности, губернаторов, мэров, городские и сельские советы, принять соответствующие меры по уменьшению использования газа недобросовестными тепловиками до обоснованного уровня, чтобы гражданам и бюджету Украины не приходилось оплачивать обогрев улиц. Это предполагает корректировки температуры теплоносителя в течение суток, а именно увеличение его температуры ночью и уменьшение днем в соответствии с температурой воздуха», - подчеркнул Коболев.

Он также сообщил, что уже обратился к главе правительства Арсению Яценюку с просьбой донести местным органам власти «задачу по соблюдению оптимального режима использования газа с учетом реальных температурных условий в каждом регионе».

В госхолдинге подчеркнули, что предприятия теплокоммунэнерго и ТЭЦ являются крупнейшей категорией должников «Нафтогаза». Так, по состоянию на 14 октября 2015 года, суммарная задолженность этих потребителей составляла 19,6 млрд грн, в том числе, 14,8 млрд грн – за газ для производства тепла и 4,8 млрд грн – за газ для производства электроэнергии.

Ранее премьер-министр Яценюк уже призвал местные органы власти обеспечить необходимый уровень качества предоставления коммунальных услуг, особенно теплоснабжения. При этом Яценюк подчеркивал, что качество услуги напрямую зависит от температуры воздуха и температуры теплоносителя.

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Также Кабинет министров Украины обязал центральные и местные органы власти принять все необходимые решения и реализовать все необходимые меры для своевременного начала отопительного сезона, чтобы тепло было у всех потребителей. Как подчеркивал Яценюк, полгода подготовки к зиме должны отобразиться в теплых батареях и качестве коммунальных услуг.

В то же время, Яценюк отмечал, что правительство исходит из пессимистических прогнозов погоды на осенне-зимний период 2015-2016 годов – вплоть до похолодания до «минус» 20 градусов Цельсия.