Украина продлит контракт на импорт электроэнергии из России – Демчишин

Украина планирует продлить контракт на импорт электроэнергии из России, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

По его словам, действие текущего контракта закончится 31 декабря 2015 года.

«Планируем продлевать контракт. Все зависит от дальнейших переговоров и условий контракта», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала импорт электроэнергии из России в связи с дефицитом собственного ресурса, однако закупка осуществляется с определенными перерывами.

В частности, в июне-июле закупка электроэнергии в РФ не осуществлялась. В начале августа импорт электроэнергии из России возобновился, но к концу месяца был вновь приостановлен. Затем, 7 сентябряУкраина возобновила импорт, но лишь в объеме не более 100 млн кВт/ч, что оказалось втрое меньше августовского импорта.