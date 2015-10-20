"Нафтогаз" перевел "Газпрому" еще $136 миллионов за газ
Общий объем платежей за газ «Газпрому» в октябре составит порядка 500 млн долл.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила очередной платеж за газ российскому газовому монополисту «Газпрому» в размере 136 млн долл., сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.
«Они («Нафтогаз» - УНИАН) уже доплатили «Газпрому» 136 млн долл.», - сказал Демчишин.
При этом министр подчеркнул, что общий объем платежей за газ «Газпрому» в октябре составит порядка 500 млн долл., которые ранее были зарезервированы правительством непосредственно для закупки топлива.
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Как сообщал УНИАН, 12 октября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о возобновлении поставок российского газа в Украину после многомесячного перерыва.
Объем закачки составил в среднем 114 млн кубометров газа в сутки. Тогда же «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» предоплату в размере 234 млн долл.