Украина подняла цену электроэнергии для оккупированного Крыма на 15%

Украина, как и планировала, подняла на 15% стоимость электроэнергии, которая поставляется на территории оккупированного Крыма, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Мы подняли до 3,95 рублей за Вт/ч в прошлом месяце», - сказал Демчишин.

По его словам, на сегодня Крым в пиковые часы потребляет около 1 ГВт электроэнергии, и прекращение поставок энергоресурса на полуостров с материковой части Украины нецелесообразно.

«Вы видели инициативную группу о прекращении поставок электроэнергии в Крым. Это политическое решение, конечно. Как мне кажется, на данный момент прекращать поставки электроэнергии, наверное, не совсем правильно», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина в сентябре планировала увеличить цену электроэнергии, которая поставляется в Крым, в среднем на 15% - до 3,95 руб. за кВт/ч с 3,42 рубля.

Это не первое повышение стоимости ресурса для Крыма. С 1 июля 2015 года Украина уже поднимала цену на электроэнергию для на 14% - до 3,42 руб. за кВт/ч с 2,99 руб. за кВт/ч.

30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

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По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».