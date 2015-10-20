Украина отказалась строить с Россией завод по производству ядерного топлива

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Проект пока заморожен. Скорее всего, будем выходить из него. Они (россияне) не выполняют своих условий», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

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Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты.