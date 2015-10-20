Премьер Польши: мы будем противостоять строительству "Северного потока-2"

Премьер Польши Эва Копач обещает противостоять строительству газопровода "Северный поток-2".

Об этом она заявила в ходе телевизионных дебатов с Беатой Шидло – главным претендентом на должность премьер-министра от партии "Право и справедливость", сообщает «Европейская правда» со ссылкой на TVN24.

"Мы должны заботиться о стране, как о собственном доме. Мы будем очень громко протестовать против строительства "Северного потока-2", - сказала Копач, обвинив оппонентов в том, что в 2006 году они не противоречили построении "Северного потока-1".

Ранее в Польше уже заявляли, что строительство "Северного потока-2" противоречит энергополитике ЕС, и страна будет поднимать вопрос о целесообразности его строительства.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия проверит планы строительства газопровода "Северный поток" на соответствие европейскому законодательству.

Как сообщалось, "Газпром" 4 сентября подписал соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода Nord Stream 2.

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Газопровод будет проложен до Германии по дну Балтийского моря. Соглашение было подписано с рядом западных компаний.

Запуск Nord Stream 2 является частью проекта "Газпрома" на пути к отказу от украинского транзита.