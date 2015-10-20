Страны-производители завтра обсудят цены на нефть и попробуют договориться

ОПЕК пригласила восемь не входящих в организацию стран, включая Россию, на встречу технических экспертов, чтобы обсудить состояние мирового рынка, пишет Рейтер.

На этом совещании Венесуэла предложит ОПЕК новую стратегию повышения цен, предусматривающую поэтапное снижение добычи для поддержания цены не ниже уровня $70 за баррель. Венесуэла, одна из беднейших стран картеля, неоднократно призывала других его участников к снижению добычи, но тщетно, поскольку более богатые страны готовы жертвовать прибылью ради сохранения доли мирового рынка и вытеснения производителей с более высокой себестоимостью.

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"Я правда не верю, что попытки Венесуэлы будут успешными. В странах ОПЕК перепроизводство, поэтому снижение добычи следует начинать с себя, прежде чем обсуждать его с производителями, не входящими в ОПЕК", - сказал один из участников совещания.

По данным организации, ее страны добывают в среднем 31,57 миллиона баррелей в сутки при действующем ограничении в 30 миллионов. В основном за счет стран ОПЕК предложение нефти на мировом рынке превышает спрос почти на 2 миллиона баррелей в сутки.

"Будет не лучше, чем на прошлом совещании", - сказал еще один представитель ОПЕК, имея в виду аналогичную встречу стран ОПЕК и вне ОПЕК в мае, на котором они не смогли договориться о сотрудничестве.

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Лидер ОПЕК Саудовская Аравия недавно подтвердила, что не планирует поддерживать цены.

"Только рынок может определять цены и больше никто", - сказал министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али аль-Наими в прошлый четверг.

"Есть высокая вероятность, что результатом встречи будет соглашение об обмене информацией и/или о продолжении анализа рынка. Но она вряд ли даст рынку то, чего он ждет - конкретный четкий план снижения добычи", - сказал специализирующийся на ОПЕК аналитик IHS Джейми Уэбстер.

Плановое совещание ОПЕК, на котором она обсудит добычу, состоится 4 декабря.