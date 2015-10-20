Азербайджан из-за высокой цены приостановил закупку российского газа
15:08, 20 октября 2015Энергетика
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"Газпром" и AzMeCo подписали 11 сентября среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до двух миллиардов кубометров в год
REUTERS
Азербайджанская метаноловая компания (AzMeCo) приостановила закупки газа у "Газпрома" из-за нерентабельности, сообщает агентство Report со ссылкой на компанию, предает Прайм.
"Газпром" и AzMeCo подписали 11 сентября среднесрочный договор купли-продажи газа в объеме до двух миллиардов кубометров в год.
За время действия контракта компания приобрела более 100 миллионов кубометров газа, уточняет агентство.
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Как сообщал УНИАН, 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ. 12 октября поставки газа возобновились.
Стоимость российского газа в четвертом квартале для Украины составляет 227,36 долл. за тысячу кубометров.
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