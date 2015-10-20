"Энергоатом" пересмотрит общую стоимость комплексной программы повышения безопасности украинских АЭС

Госкомпания "Энергоатом" пересмотрит общую стоимость комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций, объем затрат на которую был утвержден правительством в 2013 году в размере около 20 миллиардов гривень.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора по инвестициям и перспективному развитию НАЭК "Энергоатом" Григорий Плачков.

"Мы собираемся пересматривать общую стоимость комплексной программы повышения безопасности", - сказал Плачков.

По его словам, необходимость пересмотра стоимости программы возникла из-за курсовой разницы национальной валюты в 2013 году и 2015 году.

Также Плачков добавил, что "Энергоатом" в начале 2016 года вынесет вопрос о пересмотре стоимости программы на рассмотрение Кабинета министров.

Кроме этого, он сообщил, что на сегодняшний день компанией было потрачено около 567 миллионов долларов на выполнение программы повышения безопасности АЭС, рассчитанной до 2020 года. А в 2016 году компания планирует потратить от 3 миллиардов гривень до 4 миллиардов гривень.

"Мы планируем выбрать в следующем году около 3-4 миллиарда гривень", - сказал Плачков.

Как сообщал УНИАН, летом 2015 года "Энергоатом" завершил работу по привлечению от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) кредита на 300 млн евро на реализацию комплексной программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС.

В конце 2014 года вступило в силу кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 300 млн долл., которые «Энергоатом» также направит на выполнение программы по повышению безопасности АЭС.

После аварии на японской АЭС "Фукусима-Даичи" Украина взяла на себя дополнительные обязательства по повышению безопасности на своих АЭС.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.