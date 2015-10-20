На Южно-Украинской АЭС проверяют готовность энергоблока №2 к продлению срока эксплуатации

На Южно-Украинской атомной электростанции началось комплексное инспекционное обследование готовности энергоблока №2 к эксплуатации в сверхпроектный срок, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатома".

Согласно сообщению, комиссию возглавляет заместитель главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Борис Столярчук.

Как отметили в "Энергоатоме", инспекция проходит с 19 по 23 октября.

"Цель работы комиссии - проверить полноту, достоверность и соответствие информации, представленной НАЭК "Энергоатом" для внесения изменений в лицензию на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла "эксплуатация ядерной установки ЮУАЭС" в отношении продления срока эксплуатации энергоблока №2, фактическому состоянию дел, а также убедиться в наличии условий для выполнения заявленной деятельности", - говорится в сообщении.

"Как известно, нашим правительством принято решение о необходимости и возможности продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков. Это решение закреплено в Энергетической стратегии Украины до 2030 года. Необходимость – это постулат, а возможность – мы должны определить. Что касается второго блока, понятно, что Южно-Украинская станция несколько лет шла к этой цели. Мы вместе работали и сейчас вышли на финишную прямую. Мы должны в реальности подтвердить ту информацию, которую атомная станция предоставляла нам документально", - цитирует пресс-служба Столярчука.

"Мы нацелены на результат: 17 декабря блок №2 пустить в эксплуатацию", - приводит пресс-служба "Энергоатома" слова генерального директора Южно-Украинского энергокомплекса Владимира Лисниченко.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 миллионов человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).