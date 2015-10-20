Поврежденную линию электропередачи в Крым восстановили – "Укрэнерго"

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"В данный момент энергообеспечения полуострова осуществляется в соответствии с согласованным суточным графиком без ограничений" – подчеркнули в компании.

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Напомним, в ночь с 19 на 20 октября вблизи с. Чонгар неизвестные лица повредили две опоры воздушной линии Мелитополь-Джанкой 330 кВ. По предварительной информации сотрудников МВД и ГосЧС, которые первыми прибыли на место, причиной разрушений были взрывчатые предметы (предположительно, мины). Опоры устояли.

В 13:42 для снятия с опор обнаруженных предметов представителями органов внутренних дел и проведения детального обследования прилегающей местности ПЛ Джанкой-Мелитополь была временно выключена.