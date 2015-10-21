США подсчитали потери производителей нефти от низких цен

Такие данные приводятся в докладе Министерства финансов США о ситуации в мировой экономике и на валютном рынке, пишет Slon.ru.

В докладе отмечается, что падение цен на нефть со $105 за баррель в первой половине 2014 года до $55 за баррель в 2015 году стало важным фактором балансировки мировой экономики. Страны-импортеры выиграли от дешевой нефти, а страны-экспортеры, напротив, понесли большие потери.

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Саудовская Аравия в первом квартале 2015 года из-за низких цен на нефть недополучила в бюджет $150 млрд, другие страны Персидского залива – в общей сложности $130 млрд за полгода. Норвегия, Канада и Венесуэла в первой половине года потеряли по $30 млрд. Потери Ирака казначейство оценило в $40 млрд, Казахстана и Нигерии – в $25 млрд для каждой страны.

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Как указывает Минфин США, от падения цен на нефть выиграла Азия: регион за первое полугодие сэкономил $340 млрд. В частности, Китай – $120 млрд, Япония – $76 млрд, Индия – $44 млрд и Южная Корея – $36 млрд. США за этот же период сэкономили $110 млрд, Европа – $142 млрд.