В США выросли запасы нефти – рынок отреагировал снижением цен

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,14 до $48,57 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,26 до $46,03, пишет Рейтер.

Запасы нефти в США выросли на 7,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщил Американский институт нефти (API), при прогнозе повышения на 3,9 миллиона баррелей. Министерство энергетики опубликует официальный отчет о запасах в среду.

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Рост запасов связан со снижением объема нефтепереработки из-за профилактических работ на НПЗ, которые продолжатся в ближайшее время, говорится в отчете Phillip Futures.

"Более интересный показатель, на который стоит обратить внимание, это добыча нефти в США, которая, вероятно, продолжит снижаться. После очередного снижения на этой неделе добыча, скорее всего, упадет ниже 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете.

Китай продолжит увеличивать импорт нефти в ближайшие пять лет в среднем на 3,2 процента в год, говорится в отчете BMI Research.

"Мы прогнозируем стабильное повышение импорта нефти в Китае в следующие пять лет, с 6,6 миллиона баррелей в сутки в 2015 году до 7,7 миллиона в 2020 году. Это будет результатом роста нефтепереработки и пополнения стратегических запасов", - написали аналитики фирмы.

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Расчетное потребление нефти в Китае в сентябре снизилось на 0,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года до 10,13 миллиона баррелей в сутки, согласно расчетам Рейтер, основанным на предварительных официальных данных.

В среду пройдет техническое совещание ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, от которого участники совещания и аналитики не ждут договоренности о снижении добычи.