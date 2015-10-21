Российские власти признали, что дешевая нефть - это на годы

Об этом заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на конференции, посвященной российскому несырьевому экспорту, пишет ТАСС.

"С моей точки зрения, мы вступили в период долгих невысоких сырьевых цен, длинный сырьевой цикл, в котором мы сейчас находимся и будем находиться в течение ряда лет. Условно говоря, цена нефти 50 долларов и 50 плюс - это на годы", - сказал он.

По его словам, общемировые вызовы заставляют Россию, а также другие страны ориентироваться на развитие несырьевого экспорта.

Как указал глава МЭР, рост российского несырьевого экспорта может составлять 6% в год.

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Напомним, вчера Всемирный банк резко - на $10 - снизил прогноз средней цены нефти на 2016 г. - до $51 за баррель. Снижение прогноза обусловлено дальнейшим замедлением мировой экономики, высокими запасами и ожиданиями возобновления экспорта нефти Ираном после снятия международных санкций.